В МИД России назвали последствия изъятия российских активов в Британии МИД: предложение Трасс об изъятии активов России обернется бегством капитала из Британии

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Реализация идеи будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. По его словам, британские юристы признали, что для подобного шага нет в том числе и правовых основ.

Любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими? — сказал Беляев.

Ранее Трасс заявила, что поддерживает конфискацию попавших под санкции российских активов для последующей передачи их Украине. Она отметила, что реализация этой инициативы требует создания специальной законодательной базы, и МВД, МИД и Минфин Великобритании тщательно изучают «особенности этого вопроса». До этого закон о конфискации российских активов приняли в Канаде.