В МИД объяснили, почему суда с зерном Украины не сопровождают третьи страны МИД России: для сопровождения судов с украинским зерном представители третьих стран не требуются

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Россия не считает нужным привлекать третьи страны в качестве сопровождающих суда с украинским зерном, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в беседе с РИА Новости. По его словам, отслеживанием грузов уже занимаются представители стран и организаций, подписавших соглашение о вывозе зерна (Россия, Украина, Турция, ООН).

Также представитель МИД подчеркнул, что Украине удалось добиться безопасности маршрутов, по которым проходят сухогрузы с зерном, а потому привлечение лишних лиц необязательно.

С учетом того что киевским властям удалось обеспечить безопасность маршрутов в границах своих территориальных вод, не видим необходимости в привлечении третьих стран для сопровождения судов, — рассказал представитель МИД.

22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали продуктовую сделку. Стороны договорились за 120 дней вывезти застрявшее в украинских портах зерно. Параллельно ЕС дал обещание снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Для контроля ситуации в Стамбуле создали специальный координационный центр, куда вошли все участники соглашения.