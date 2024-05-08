В МИД РФ объяснили отказы во въезде в Мексику россиянам Захарова: россиянам следует учитывать риски при поездках в Мексику

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Мария Захарова

Мексиканские власти не вводили какие-либо изменения в сторону ужесточения миграционного законодательства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее данным, сейчас правительство занимается урегулированием проблемы, но россиянам следует учитывать риски при планировании поездок в страну.

Захарова подчеркнула, что даже полное соответствие требованиям въезда в Мексику не является гарантией доступа на ее территорию. В частности, наличие должным образом оформленных документов, включая визу и ее электронный аналог, обратного билета, подтверждения брони гостиницы и достаточных финансовых средств. Она добавила, что Москва настаивает на необходимости уделять особое внимание своевременному информированию россиян об этих обстоятельствах в контактах с Мехико.

При появлении любых подозрений представители службы безопасности имеют право отказать в пересечении границы. Этим же могут руководствоваться авиаперевозчики в транзитных пунктах пропуска, — подчеркнула представитель МИД России.

В конце апреля, когда стало известно, что граждан России не допускают на рейсы в страны Латинской Америки при транзите через Стамбул, юрист Илья Русяев посоветовал им незамедлительно обратиться в турецкую авиакомпанию с письменной претензией, указать размер понесенных расходов и потребовать возмещения средств. Если туристам откажут в удовлетворении претензии, то они имеют право адресовать обращение в суд с исковым заявлением о взыскании убытков. Кроме этого, россияне могут потребовать компенсацию морального вреда.