В ЛНР и Харьковской области ВС РФ пресекли работу шести диверсионных групп

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под Луганском в районе населенного пункта Стельмаховка и в Харьковской области в населенных пунктах Двуречная, Першотравневое и Синьковка пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщается в брифинге Министерства обороны России. За минувшие сутки, по данным ведомства, потери ВСУ составили примерно 400 человек. Наибольшие потери стабильно фиксируются на Донецком направлении. В этот раз в этой части убиты примерно 210 военнослужащих Украины.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б», — говорится в сообщении Минобороны.

Также уточняется, что в Запорожской области войсками РФ была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, одиннадцать беспилотников, три пикапа, два автомобиля, гаубица Д-30, гаубица Д-20, гаубица «Акация».

Ранее сообщалось, что на территории ДНР днем ранее российские ВКС сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ. Кроме того, в тот день на Донецком направлении были уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.