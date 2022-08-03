В ЛДПР опровергли слухи о планах Медведева стать лидером партии Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин опроверг слухи о планах Медведева стать лидером партии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Депутат Госдумы Сергей Обухов предположил, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев планирует выдвинуть свою кандидатуру на должность лидера ЛДПР, однако пресс-секретарь партии Александр Дюпин заверил RTVI, что никаких кадровых перестановок в ближайшее время не ожидается. Во фракции слова Обухова также назвали «бредом» и «фантазиями».

Съезд ЛДПР, единогласно избравший нового председателя Леонида Слуцкого, состоялся менее трех месяцев назад. Никаких новых кадровых перестановок в руководстве ЛДПР не планируется, — заверил Дюпин.

Депутат Госдумы Сергей Каргинов также опроверг слова коллеги и назвал подобные высказывания «очередным бредом КПРФ». По его словам, фракция «бредила 70 лет» и будет продолжать делать это в дальнейшем. Схожего мнения придерживается и глава комитета ЛДПР по региональной политике Алексей Диденко, который предположил, что фантазии Обухова интересны по большей части его подписчикам в соцсетях.

Попахивает бредом. Сергей Обухов обчитался фантазеров. Его фантазии должны быть интересны его подписчикам, его близким, его аудитории. Мне его фантазии неинтересны, — высказался Диденко.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ЛДПР должна стать партией номер два в России. Он положительно оценил начинания нового лидера либерал-демократов Леонида Слуцкого и отметил, что до недавних пор в Чечне ЛДПР не пользовалась особой популярностью, но с приходом нового лидера «начинается новая жизнь» фракции.