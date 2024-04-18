В Крыму на свободе больше не осталось ни одного диверсанта Глава Крыма Аксенов: в регионе задержаны все диверсанты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Республики Крым задержаны все диверсионные группы, которые участвовали в подрывах с 2014 года, заявил глава региона Сергей Аксенов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Аксенов также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов.

Держим руку на пульсе. У нас все под контролем без исключения. У нас очень сильный правоохранительный блок. Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы здесь, — сказал он.

По словам Аксенова, одним из основных направлений работы правоохранительных органов стало недопущение диверсий и профилактика. Он добавил, что такого результата удалось добиться благодаря работе в команде. Глава Крыма поблагодарил силовой блок за обеспечение безопасности в регионе.

Ранее стало известно о задержании 12 членов неонацистской организации «Белая Масть» в Крыму в рамках масштабной операции ФСБ и МВД. Лидер группировки, 24-летний Михаил Мауров, находится в бегах за пределами России.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий мигрантам работать в 35 сферах в регионе. В частности, они больше не смогут заниматься административно-хозяйственной, складской деятельностью и розничной торговлей.