В Кремле отреагировали на сообщения о помиловании Софьи Сапеги Песков заявил, что Россия признательна белорусским друзьям за помилование Софьи Сапеги

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Софья Сапега и Олег Кожемяко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признательна Белоруссии за помилование Софьи Сапеги, передает ТАСС. По его словам, такое решение целиком и полностью идет в унисон с братским дружественным и союзническим характером отношений между Москвой и Минском.

Разумеется, мы признательна нашим белорусским друзьям за принято решение. Такие решения безусловно целиком и полностью идут в унисон с нашим братским дружественным и союзническим характером отношений, — заявил Песков.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил россиянку Сапегу к шеcти годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих.

7 июня Сапегу, приговоренную в Белоруссии к шести годам колонии общего режима по cтатьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни cиловиков, освободили из тюрьмы. Указ о помиловании подписал президент Александр Лукашенко, рассказал губернатор Приморского края Олeг Кожемяко, который приехал забирать ее лично.