В Кремле ответили на вопрос о нормализации российско-американских отношений Песков: обмен Бута на Грйнер не проецируется на отношения между Россией и США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обмен российского предпринимателя Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер осуществлялся спецслужбами двух стран, заявил в эфире телеканала «Россия 24» представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что на существующие сегодня отношения между РФ и США это никак не влияет.

Этим, естественно, занимались спецслужбы соответствующие двух стран, и контакты касались исключительно темы обмена, и они продолжаются исключительно по теме обмена. Это никоим образом не проецируются на общую печальную картину двусторонних отношений, — сказал пресс-секретарь президента России.

Об обмене Бута, отбывавшего в США 25-летний срок по обвинению подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма, и Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, стало известно накануне. Летчик Константин Ярошенко, которого ранее освободили в результате обмена на гражданина США Тревора Рида, назвал это событие победой российских спецслужб. Экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон, в свою очередь, расценил обмен как капитуляцию Америки.