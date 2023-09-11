В Кремле оценили возможность полной ликвидации угрозы атак БПЛА по России Песков: со временем угроза атак БПЛА в России будет ликвидирована

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Угроза налетов ударных беспилотников в российских регионах будет полностью устранена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В комментарии РБК он признал, что на решение этой задачи потребуется какое-то время.

Как уточнил спикер Кремля, киевские власти явно не намерены отказываться от практики атак при помощи БПЛА. Это означает, что спецоперация ВС РФ должна продолжаться с расчетом на устранение угроз безопасности, считает он.

Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована, — сказал Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 сентября в небе над Белгородской областью была пресечена очередная попытка атаки на объекты инфраструктуры со стороны ВСУ. В результате дежурным средствам ПВО удалось сбить два беспилотных аппарата.

10 сентября глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Один из обломков дрона упал на территорию частного домовладения.

Кроме того, в ночь на 10 сентября в небе над Крымом силами противовоздушной обороны было сбито сразу восемь беспилотников. Аппараты двигались в сторону полуострова со стороны акватории Черного моря. По информации Министерства обороны РФ, в результате инцидента никто не пострадал.