В Кремле оценили необходимость продления СВПД Песков: продление ядерной сделки с Ираном отвечает интересам всех государств

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Дмитрий Песков

Продление совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке с Ираном отвечает интересам всех государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в СВПД есть несколько несогласованных вопросов, передает РИА Новости.

Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств, — сказал Песков.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению плана действий и представил его иранским властям.

Однако впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад и делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе.