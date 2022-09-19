В Кремле оценили идею Кадырова о «самомобилизации» российских регионов Песков переадресовал в Минобороны вопрос о «самомобилизации» российских регионов

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Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об объявлении «самомобилизации» должно комментировать Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, целесообразность этой идеи должны оценивать военные профессионалы.

Это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать Министерство обороны, — сказал Песков.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил объявить в России самомобилизацию, в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил». Кроме того, Кадыров заявил, что объявил бы в России военное положение и начал применять на Украине любое вооружение. Он подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные». Губернатор Курской области Роман Старовойт также поддержал призыв главы Чечни, а губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что около 800 жителей самостоятельно вызвались участвовать в военной операции на территории Украины.