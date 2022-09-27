В КПРФ раскритиковали инициативу ЛДПР об отправке военкомов на фронт Депутат от КПРФ Ющенко: нарушающих закон военкомов нужно отправлять под суд

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Перед военкомами стоят достаточно серьезные задачи, поэтому «прыгать и играть на каких-то сложностях» будет неуместно, так пресс-секретарь фракции КПРФ Александр Ющенко прокомментировал в разговоре с NEWS.ru инициативу партии ЛДППР об отправке военкомов в зону спецоперации России на Украину. По мнению собеседника, отправка в зону СВО должна быть осознанным выбором каждого гражданина, готового защищать Родину, а не «лишь бы кого отправить и забыть».

Тут надо понимать, что перед нами стоят достаточно серьезные задачи и это не шутки. И прыгать, и играть на каких-то сложностях, мне кажется не совсем уместным, — заявил он.

С военкомами, которые допускают грубые ошибки или участвуют в коррупционных схемах должны разбираться следственные органы, а потом суд, считает Ющенко. По мнению спикера, людей, чья безалаберность приводит к гибели необходимо изолировать.

Что касается военкомов, которые допускают коррупционные схемы и совершают другие противоправные действия, то с ними должны разбираться следственные органы, а дальше суд, которые должен выносить им приговор основываясь на законах военного времени, — добавил собеседник.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов объяснил NEWS.ru перегибы в военкоматах отсутствием гибкости и системности. Он отметил, что мобилизация в России не проводилась с 1941 года и к вопросу частичной мобилизации следует подходить очень тщательно.