В Госдуме высказались о ситуации с выброшенным из поезда котом Твиксом Депутат Толмачев призвал РЖД научить сотрудников бережно относится к животным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники РЖД нуждаются в профилактических беседах по поводу бережного отношения к домашним животным, перевозимым пассажирами, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. Таким образом он прокомментировал ситуацию с выброшенным на мороз котом Твиксом в Кирове.

Животное на борту любого транспортного средства — повод быть внимательным и хозяину, и персоналу. Получилось так, что владелец то ли уснул, то ли отвлёкся, а проводница после жалобы пассажиров выпустила кота на мороз. Пострадал домашний кот, который может погибнуть, если его не найдут волонтёры. Выводы: Хозяева должны следить за своими питомцами и предупреждать персонал о хвостатых пассажирах; РЖД нужно провести беседы с сотрудниками, чтобы никто не обижал котиков, — объяснил парламентарий.

Об инциденте в поезде стало известно 19 января. Проводник на станции в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз. Как отмечается, произошло это в тот момент, когда его хозяин уснул. Питомец выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Проводник, не найдя хозяев, посчитала, что он беспризорный, и высадила его на ближайшей станции. Хозяин обнаружил пропажу только после того, как состав тронулся.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал NEWS.ru, что выброшенный в Кирове из поезда проводником кот Твикс выживет, если выйдет к людям или самостоятельно найдет теплое место и еду. Он отметил, что четвероногому угрожает не только мороз, но и железнодорожные составы, локомотивы. Эксперт объяснил, что домашнее животное не привыкло к стуку колес и гудкам, из-за чего может начать паниковать.