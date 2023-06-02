В Госдуме высказались о прекращении передачи данных о вооружении США Депутат ГД Чепа: прекращение передачи данных о вооружении США России ничего не изменит

Фото: Shutterstock

Решение США прекратить передавать России данные о своем стратегическом вооружении, его статусе и местонахождении в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ничего не изменит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнул, что Вашингтон уже до этого всячески игнорировал передачу данных, нарушая существующие соглашения.

Ничего особенного из-за этого не произойдет. <...> США и до этого всячески игнорировали передачу данных, когда этот договор действовал. <...> Поэтому это не должно нас сильно пугать, — заявил депутат.

По словам парламентария, Россия все равно сможет получить определенную информацию о вооружении США с помощью разведки. Он подчеркнул, что в этом нет ничего удивительного: Вашингтон тоже будет узнавать данные о российском оружии.

Госдеп США ранее сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Решение Белого дома вступило в силу с 1 июня, говорится в документе, распространенном дипведомством. Кроме того, Вашингтон перестал предоставлять России телеметрическую информацию, которая затрагивала пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.