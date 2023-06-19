В Госдуме снова хотят переводить стрелки Депутат Матвеев внесет на рассмотрение ГД законопроект о переходе на летнее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о возврате перехода на летнее время внесет в Госдуму член фракции КПРФ Михаил Матвеев. Сделает он это в день летнего солнцестояния — 21 июня. В своем Telegram-канале парламентарий организовал голосование по этому вопросу. На момент публикации новости 43% из числа более 1700 ответивших проголосовали за переход на летнее время, 57% — против.

Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня, — написал Матвеев.

В случае принятия закона, стрелки будут переводить на час вперед с конца марта до октября.

Этот вопрос депутат-коммунист поднимал еще в марте. По его словам, документ был направлен на рассмотрение в правительство России. В пояснительной записке он уточнил, что ввод этих мер требуется для рационального использования светлого времени суток. Матвеев подчеркнул, что сейчас световое время используется на 16–58% хуже, чем когда действовал переход. По его словам, люди всегда стремились жить «в согласии с природой» и сегодняшний день не является исключением.