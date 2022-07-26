В Госдуме разработали проект о штрафах за умышленное опасное вождение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект об административной ответственности за умышленное опасное вождение. Он предусматривает наложение на виновных штрафа в размере до 10 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком на один год. Текст документа опубликовал в своем Telegram-канале замруководителя фракции, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В качестве факторов наступления административной ответственности за агрессивное вождение авторы проекта называют золой умысел в действиях водителя, обязательную видеофиксацию произошедшего и решение суда.

Этот комплексный механизм мы заложили в законопроект <...>. Такой подход, считаем, позволит дифференцированно подходить к наказанию — от штрафа до лишения прав. И даст возможность эффективно выявлять агрессивных водителей, привлекать их к ответственности, — написал парламентарий.

Согласно проекту, штраф за умышленное опасное вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, 5 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до одного года.

Нилов добавил, что отзыв правительства на законопроект уже получен. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что с 25 июля в России введена уголовная ответственность за систематическое управление автомобилем или другим механическим транспортным средством без водительских прав. Нарушителям грозит штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.