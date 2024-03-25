В Госдуме рассказали, кто стоит за терактом в «Крокусе» Депутат Журавлев: ЦРУ и Ми-6 стоят за терактом в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

За всеми последними трагедиями на территории России, в том числе за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», стоят американское ЦРУ и британская Ми-6, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. По словам парламентария, западные спецслужбы понимают, что им не удастся победить в украинском конфликте, и поэтому начинают использовать террористические методы.

Террористы готовят свои акции вообще по всей Земле, может, и в Париже, и в Средней Азии. Только вот это к России не имеет ни малейшего отношения. Я более чем уверен, что на нашей территории за всеми последними трагедиями стоят западные спецслужбы: американское ЦРУ и британская Ми-6. Там поняли, что не способны выиграть войну на Украине обычными средствами, но мириться с поражением не собираются. Поэтому используют и террористические методы, — сказал депутат.

Собеседник заявил, что Запад пытался «раскачать внутри РФ пятую колонну», но это не получилось, теперь они сеют зерна для взращивания межнационального конфликта. По мнению Журавлева, когда стало понятно, что исполнителями теракта были мигранты из Таджикистана, это вполне могло спровоцировать мятеж среди россиян, «которые и без того не слишком лояльно относятся к мигрантам», добавил депутат.

Подливают масла в огонь российские же олигархи, которые бесконтрольно завозят в страну рабочую силу, которая не может быть трудоустроена и добывает деньги себе на пропитание, в том числе, как оказалось, и массовыми убийствами. Об этом я говорил уже давно, как и о том, что для получения российского гражданства каждый мигрант прежде всего должен встать здесь, на передовой, рядом со мной, и отдать свой долг новой Родине, — отметил парламентарий.

Журавлев подчеркнул, что сейчас главное — это не допустить противостояния внутри России. Он считает, что необходимо выявлять террористов «среди выходцев откуда бы то ни было и жестко с ними разбираться, не дожидаясь, пока это сделает народ».

Ранее руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова назвала печальным факт того, что некоторые люди делают акцент на национальности террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Она отметила, что нападавшие являются преступниками, у которых нет религии, достоинства и национальности.