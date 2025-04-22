В Госдуме рассказали, как Украина опосредованно финансирует ВПК России Депутат Журавлев: Украина оплачивает российский ВПК через закупки газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киев поставляет Европе топливо из своих хранилищ, где также есть российский газ, и таким образом опосредованно финансирует российский военно-промышленный комплекс, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, поступающие Москве деньги от продажи топлива направляются в том числе и на армейские нужды.

Свободного газа на европейском рынке давно уже нет, и из общих хранилищ приходится продавать украинской стороне в том числе и российский. <...> Радует, что, делая это, Киев, пусть и опосредованно, платит России, а значит, финансирует и наш ВПК. <...> Так что, получается, чем больше российского газа будет куплено, тем больше денег попадет в наш бюджет и будет направлено в том числе и на армейские нужды. Точно нет смысла возмущаться и отговаривать, — сказал Журавлев.

Ранее первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина покупает российский газ, который поступает в Европу через трубопровод «Турецкий поток». Он отметил, что действует принцип замещения, но Киев точно не знает, какой газ покупает де-факто.

«Турецкий поток» стал единственным источником российского голубого топлива для европейцев, когда Киев отверг возможность продления договора о поставках ресурса в Европу через Украину. Газопровод проложен по дну Черного моря, он состоит из двух ниток, по одной из которых газ идет в Турцию.