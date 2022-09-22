В Госдуме прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной Депутат Чепа назвал благом обмен пленными между Россией и Украиной

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Алексей Чепа

Обмен пленными — сложный и щепетильный процесс, рассказал в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Даже тот факт, что обмен в принципе произошел, — уже благо, отметил он. Ранее в СМИ появилось видео возвращения российских военнопленных после обмена с Украиной.

Обмен — это очень щепетильный вопрос. В каждом индивидуальном случае будет абсолютно разный подход <...>. Слава богу, что такие процессы вообще идут, — отметил парламентарий.

Чепа напомнил, что обмен пленными происходит при посредничестве авторитетных людей из других стран, среди которых наследный принц Саудовской Аравии. Депутат также призвал дождаться официальных данных Минобороны, прежде чем называть имена освобожденных.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что в результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик. Он отметил, что все они уже доставлены на территорию страны и находятся в медицинских учреждениях, где получают медицинскую и психологическую помощь.

Как рассказали в Киеве, в рамках обмена России выдали 55 пленных, а Украине 215. На Украину вернулись командиры полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина). Всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова». При этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине. Минобороны России эти данные не подтверждает.