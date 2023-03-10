В Госдуме призвали карательно пресекать новые схемы мошенничества Депутат ГД Хамзаев призвал жестко и карательно пресекать новые схемы мошенничества

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После появления новой мошеннической схемы, благодаря которой злоумышленники присвоили себе более 100 млн рублей за счет зачисления льгот с помощью «Пушкинской карты», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев призвал жестко и карательно пресекать финансовые махинации. В беседе с «Радио 1» парламентарий пояснил, что преступления должны быть наказаны по всей строгости закона.

Правоохранительная система и, в частности, Росфинмониторинг должны работать молниеносно: выявили факт — пресекли — ликвидировали преступную ячейку. Правоохранительные органы должны работать жестко и карательно, по всей строгости закона, без поблажек, — пояснил он.

Он отметил, что преступления в бюджетной сфере и коммерческом секторе были всегда. Хамзаев призвал правоохранителей внимательно следить за мошенниками.

Ранее директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину о воровстве 100 млн рублей с помощью программы льгот для столичных студентов, доступных по так называемой «Пушкинской карте», которая предоставляет возможность бесплатно или со скидкой посещать музеи, концерты и спектакли. По его словам, для проведения схемы использовались «мертвые души», которые якобы пользовались услугами карты.