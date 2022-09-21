В Госдуме предложили упростить оплату обучения материнским капиталом

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В Госдуме предложили упростить процесс оплаты обучения детей с помощью средств материнского капитала, сообщает АБН. Соответствующие поправки в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» депутаты уже приняли в первом чтении. Согласно документу, теперь средства материнского капитала можно будет направить на оплату образовательных услуг без договоров об оказании платных услуг.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что родителям больше не придется тратить время на сбор справок, ведь Пенсионный фонд России теперь самостоятельно будет запрашивать необходимую информацию у образовательного учреждения. Законопроект также защищает права россиян при покупке жилья при помощи материнского капитала. Одна из поправок разрешает работу с ним потребительским кооперативам, которые соответствуют требованиям ЦБ РФ и внесены в соответствующий реестр.

В Госдуме ранее предложили сделать выплату по материнскому капиталу бессрочной, а также увеличить выплачиваемую сумму на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей. В настоящее время программа действует до конца 2026 года. Парламентарии также предложили установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 млн рублей. В Госдуме добавили, что России нужно срочно решать демографическую проблему.