В Госдуме предложили упростить изъятие земель для строительства эстакад Депутат ГД Кузнецов предложил упростить процедуру изъятия земель для строительства эстакад

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

В Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект об упрощении процедуры изъятия земель властями городов и сел для строительства эстакад, остановок, надземных переходов и трамвайных путей, сообщил член комитета ГД Эдуард Кузнецов. Депутат рассказал «Парламентской газете», что сейчас это возможно только в том случае, если нет альтернативных вариантов для возведения объекта, даже если они дороже или опаснее для экологии.

Получается парадокс. Для дороги участок изъять можно, а для строительства на ней эстакады — нельзя. Как и для прокладки трамвайных путей — они не считаются автодорогами. <...> Это позволит изымать земельные участки у третьих лиц для таких объектов, как, например, надземные пешеходные переходы, тоннели, эстакады, автобусные станции, зарядные станции для электробусов, а также трамвайные пути, — пояснил парламентарий.

Кузнецов отметил, что сам процесс изъятия при этом не изменится. Владелец участка получит денежное возмещение в размере стоимости участка или получит равноценную землю. По словам депутата, возмещение средств происходит до того, как начнется процедура изъятия.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев объяснил, что сейчас это предложение тщательно изучается. Необходимо, чтобы учитывались все нормы российского законодательства.

Прежде чем изъять, нужно заплатить адекватную цену. Строительство эстакад — это долгосрочная тема. Что же касается остановок, то это надо обсуждать. Транспортные маршруты могут меняться, — рассказал депутат.

Правительство ранее сообщило о намерении возродить индустрию панельного домостроения в условиях резкого снижения спроса на ипотеку. Минстрой разрабатывает программу, по которой начнется строительство новых и реконструкция старых домостроительных комбинатов. На эти цели планируется выделить 61 млрд рублей.