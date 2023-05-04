В Госдуме предложили учить детей управлять беспилотниками Депутат ГД Гурулев предложил включить в курсы НВП управление беспилотниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В школах России в рамках курсов по начальной военной подготовке (НВП) необходимо обучать детей управлять беспилотниками, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Парламентарий в беседе с ИА SM.News предложил в остальных аспектах использовать советскую программу и внедрить именно ее в образовательные учреждения.

Не надо ломать голову. Возможно, стоит предусмотреть уроки по управлению квадрокоптерами и другой техникой, готовить базу для того, чтобы ребята могли управлять современным оружием. Вся остальная программа — один в один с советской, — пояснил Гурулев.

Депутат уточнил, что при попытке ввести НВП школы сталкиваются с различными проблемами. Так, учебным учреждениям не хватает материальной базы, о чем также заявляют военные, которых пригласили вести эти курсы. Гурулев отметил, что лично подарил макеты АК-74 школам Забайкалья. Он также предложил открыть сбор средств.

Уверяю, народ скинется. Сегодня нет проблемы в том, чтобы поставить задачу на наших арсеналах выхолостить оружие, раздать его в школы. Плакаты напечатать — тоже не проблема. Сегодня мы приходим к единой программе по всей стране, — заключил Гурулев.

Зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев ранее заявил, что НВП должна стать отдельным школьным предметом. По его словам, курс подготовки должен составлять более 35 часов в год и давать подросткам последовательные знания.