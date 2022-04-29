В Госдуме предложили открыть филиалы российских вузов в Донбассе В Госдуме предложили открыть на освобождённых территориях филиалы вузов РФ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На территориях Украины, освобождённых от ВСУ и националистических формирований Киева, необходимо открыть филиалы основных российских вузов, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, следует из письма на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, передаëт телеканал RT. Он считает, что одной из главных задач по окончании спецоперации будет развитие системы высшего образования на освобождённых территориях.

Убеждён, что данная система образования должна быть интегрирована в образовательное пространство Российской Федерации, — пишет Чернышов.

Вице-премьер уверен, что молодёжь Донбасса должна получать знания в рамках российской образовательной программы.

Полагаю, что одним из самых оптимальных и быстрых вариантов решения этого вопроса может стать открытие на освобождённых территориях филиалов ведущих российских вузов, — говорится в обращении.

Чернышов также отметил, что этот шаг будет подталкивать выпускников филиалов к реализации собственных научно-исследовательских программ на территории России.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее предположил, что за вхождение в состав России проголосуют не менее двух третей жителей юга Украины. По его словам, это касается, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья. Цeков подчеркнул, что жители юга Украины вcегда «ментально» тяготели к России, а решение о включении этих регионов в cостав Украины было принято после революции правительством СССР.