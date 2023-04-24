В Госдуме предложили обеспечить самозанятых собственным омбудсменом В правительстве поддержали идею депутатов о создании института омбудсмена по правам самозанятых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей поддержали инициативу депутатов Госдумы о наделении федерального и региональных омбудсменов по защите прав предпринимателей обязанностью рассматривать жалобы не только от организаций и ИП, но и самозанятых, сообщила «Парламентской газете» замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Как отметила народная избранница, сегодня омбудсмены помогают юрлицам и индивидуальным предпринимателям в решении таких вопросов, как обращение в компетентные органы или суд в случаях административного давления, попытки отобрать бизнес, неправомерного ареста имущества. Однако на тех, кто открыл свое дело как самозанятый и уплачивает налог на профессиональный доход, помощь омбудсменов не распространяется.

Депутат предложила исправить эту ситуацию, добавив в закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей» статью, по которой федеральный и региональные омбудсмены будут также рассматривать жалобы самозанятых по вопросам нарушения их прав и законных интересов.

По данным Федеральной налоговой службы, спустя четыре года после начала эксперимента по установлению специального налогового режима в России числятся самозанятыми более 7 млн человек.

Ранее сообщалось, что, по данным социсследования, интерес к самозанятости у россиян за последний год вырос на треть. При этом каждая десятая вакансия в стране открыта для этого вида сотрудников. Чаще всего самозанятыми закрывают временные позиции.