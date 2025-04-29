В Госдуме ответили на вопрос о присоединении Одессы к России Депутат Вассерман: кроме Одессы в состав РФ могут вернуться Львов и Закарпатье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Львов и Закарпатье могут войти в состав России вместе с Одессой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, на этих территориях большинство населения являются русскими людьми, против которых украинское государство проводит террористические акты.

Я исхожу из того, что все земли, когда бы то ни было именовавшиеся Украиной, должны вернуться в состав России. Исхожу из того, что польская фальшивка «Украина — не Россия» неизменно оборачивается массовым террором против русского большинства жителей тех земель, где эту фальшивку пытаются осуществить. Соответственно, полагаю, что не только Одесса рано или поздно вернется в родную гавань, но и Чоп, как и вся Закарпатская область, вернется. Чоп — это город на границе с Венгрией. Он известен тем, что там находится система перестановки поездов с европейской колеи, с русской и обратно. Я уверен, что Львов рано или поздно вспомнит, кто именно из русских князей назвал этот город в честь своего сына, когда основал его, — сказал Вассерман.

Он добавил, что восстановление русской сущности Украины необходимо для жителей страны, поэтому неизбежно. По мнению депутата, процесс присоединения украинских городов к России должен начаться с Одессы.

Ранее помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что большинство жителей Одессы вряд ли хотят подчиняться властям в Киеве. Он отметил, что Россия уважает волеизъявление народов. По его мнению, жители регионов Украины должны сами определять свое будущее.