Патрушев рассказал, действительно ли Одесса поддерживает киевские власти Патрушев: большинство жителей Одессы вряд ли хочет подчиняться властям в Киеве

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Большинство жителей Одессы вряд ли хочет подчиняться властям в Киеве, заявил ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что Россия уважает волеизъявление народов, и считает, что жители регионов Украины должны сами определить свое будущее.

Вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят, — сказал Патрушев.

Он отметил, что Одесса была основана императрицей Екатериной II. Патрушев напомнил, что город более двух веков был форпостом России на Черном море.

Ранее помощник президента РФ заявил, что в действиях Великобритании видны притязания на Черноморский регион. Он добавил, что Лондон уже сформировал «противоминную коалицию».

Речь идет о недавно озвученных планах Украины создать со странами НАТО «противоминную коалицию». Предполагается, что они будут проводить учения и маневры, которые обеспечат постоянное присутствие Альянса в Черном море.

Патрушев также заявил, что Россия все ближе к успешному завершению специальной военной операции. Он отметил, что прямо сейчас, как и в годы Второй мировой войны, перед человечеством стоит выбор: новые войны или справедливый миропорядок.