Патрушев заявил, что победа России на СВО все ближе Патрушев: очертания победы России в СВО уже просматриваются

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Николай Патрушев

Россия все ближе к успешному завершению специальной военной операции, заявил ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, прямо сейчас, как и в годы Второй мировой войны, перед человечеством стоит выбор: новые войны или справедливый миропорядок.

В преддверии юбилея Победы мы склоняем головы перед подвигом героев Великой Отечественной войны, проявивших лучшие свои личностные качества, чтобы отстоять Родину, сокрушить фашизм и подарить мир. Их мужество стало примером для всех поколений. Сегодня участники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма, — сказал Патрушев.

28 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что перемирие в зоне СВО со стороны России начнет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле уточнили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если перемирие будет нарушено. Отмечается, что решение Путина в очередной раз подчеркивает готовность Москвы к мирным переговорам без предварительных условий.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что руководство Украины ответит новыми провокациями на перемирие в дни 80-летия Победы и попытается обвинить в них РФ. Политик также указал, что предложение российского лидера носит обезоруживающий характер для Украины и других стран Европы.

До этого президент США Дональд Трамп заметил, что в переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом есть прогресс, однако ситуация остается нестабильной. Стороны движутся вперед, однако успех урегулирования зависит от множества факторов, констатировал он.