В Госдуме раскрыли, чем ответят в Киеве на перемирие в дни 80-летия Победы Лидер СРЗП Миронов: Киев ответит провокациями на перемирие в дни 80-летия Победы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Киев ответит новыми провокациями на перемирие в дни 80-летия Победы и попытается обвинить в них Россию, выразил уверенность депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что выбор у Украины и ее союзников небольшой: воевать дальше и вступать в прямой конфликт с США или садиться с Россией за стол переговоров. Но тогда, подчеркнул парламентарий, Киеву придется отказываться от многих своих требований и принимать условия Москвы.

Чем смогут ответить в Киеве и Брюсселе? Подозреваю, что только новыми провокациями, которые, как и всегда, будут пытаться повесить на Россию. Но сути дела это не меняет: именно российский президент [Владимир Путин] выступает сейчас как главный инициатор мирного урегулирования. Выбор у русофобов очень небогатый: либо воевать дальше и вступать в прямой конфликт с США, которые хотят любой ценой остановить боевые действия, либо садиться с Россией за стол переговоров. Но тогда придется отказываться от многих своих требований, начисто оторванных от реальности, и принимать наши условия, — высказался Миронов.

По его словам, как и в прошлый раз предложение Путина носит обезоруживающий характер для Украины и других стран Европы. Он подчеркнул, что фактически перемирие в честь 9 Мая — это операция по принуждению Киева и стоящего за ним Запада к миру.

Конечно, быстрой победой это не завершится, но важная политическая победа уже достигнута. Дипломатическая инициатива, как и военная, остается за Россией. Пасхальное перемирие они критиковали за краткосрочность. Пожалуйста, вот вам четыре дня тишины, готовы? — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что перемирие на Украине, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы, будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если оно будет нарушено.