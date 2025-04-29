Патрушев рассказал о притязаниях Великобритании на Черноморский регион Патрушев заявил, что Великобритания претендует на Черноморский регион

В действиях Великобритании видны притязания на Черноморский регион, заявил ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, Лондон уже сформировал «противоминную коалицию».

Лондон сегодня наиболее ретиво рвется в Черноморский регион. Англия уже учредила «противоминную коалицию», а теперь планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС, — подчеркнул Патрушев.

Речь идет о недавно озвученных планах Украины создать со странами НАТО «противоминную коалицию». Предполагается, что они будут проводить учения и маневры, которые обеспечат постоянное присутствие Альянса в Черном море.

Ранее в СВР сообщили, что Великобритания способна совершить провокации против России, британские спецслужбы довольно активно проводят такую грубую линию, в первую очередь в отношении России. Москва все это видит, подчеркнул глава СВР Сергей Нарышкин.

Тем временем британские военные столкнулись с тревожными выводами после виртуальных учений, смоделировавших конфликт с Россией. Компьютерное моделирование показало, что королевские ВВС могут быть полностью уничтожены в первые часы теоретической войны, оставив страну без воздушной защиты после ударов ракет.