В Госдуме отреагировали на триллионную прибыль банков новой инициативой

В России необходимо ввести налог на избыточную прибыль банковских организаций, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, это позволит государству привлечь дополнительные ресурсы для помощи пенсионерам и малообеспеченным гражданам.

По итогам 2025 года российские банки заработали 3,5 трлн рублей. Это всего лишь на 8% меньше рекордного результата 2024 года — 3,8 трлн руб., примерно в 16 раз больше по сравнению с 2022 годом; но в целом соответствует прогнозам ЦБ РФ. Самое время ввести налог на сверхприбыль банков и повысить для них налог на прибыль с 25% до 30%. «Справедливая Россия» неоднократно выступала с такими предложениями, но всякий раз думское большинство блокировало наши инициативы, что у нас вызывает очень много вопросов, — высказался Миронов.

Он пояснил, что на текущий момент российский бюджет испытывает дефицит, а реальный сектор экономики продолжает сокращаться. По словам депутата, у предприятий не хватает оборотных средств, и они не могут брать кредиты на существующих условиях. Миронов также указал, что, по данным Росстата, за первые 10 месяцев прошлого года доля убыточных компаний в стране увеличилась до 29,2%.

Получается, что, как ни крути, банковский сектор постоянно в «плюсе». Из-за высоких ставок страдают люди и растут просрочки по кредитам — выигрывают банкиры. Все свои финансовые «риски» они заранее закладывают в ожидаемую маржу, а долги граждан продают коллекторам. Чтобы ни происходило, общество платит им дань, а надо сделать так, чтобы банковский сектор разделял судьбу страны. Если он получает баснословную прибыль, то должен отдать бюджету дополнительные налоги. Эти средства можно и нужно направить на поддержку пенсионеров и граждан с низкими доходами, развитие здравоохранения, образования и помощь реальному сектору экономики, — заключил Миронов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предположил, что Центральный банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне на заседании 13 февраля. По его мнению, ЦБ должен будет оценить влияние новых факторов, которые могут повлиять на потребительские цены в этом году.