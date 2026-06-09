В Госдуме отреагировали на слухи о повышении налогов для россиян Депутат Нилов сообщил, что у него нет информации о повышении налогов для россиян

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что не располагает информацией об обсуждении в нижней палате парламента дополнительных фискальных нагрузок на граждан. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал информацию, что регионам РФ поручили мобилизовать сбор налогов на офисы, склады и транспорт. По его словам, единственной оправданной мерой на сегодняшний день могло бы стать увеличение платежей с состоятельных россиян.

У меня нет информации, [что в Госдуме обсуждалось повышение налогов для россиян]. Очень надеюсь, что предложений депутатов об этом не будет. За исключением налога на роскошь для сверхбогатых. И так сейчас бизнес развивается в непростых условиях. Именно поэтому президентом России Владимиром Путиным было принято решение на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме сохранить действующий порог 20 млн рублей для организаций, которые используют упрощенную систему и не платят НДС, — пояснил Нилов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев заявил, что вопрос о повышении налогов для физических и юридических лиц не выносился на обсуждение в нижней палате парламента. По его словам, на ПМЭФ подобные вопросы также не ставились.