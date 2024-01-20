В Госдуме оценили решение правительства Украины призвать заключенных в ВСУ Журавлев: власти Украины заложат правовую базу для мобилизации осужденных в ВСУ

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Украины стараются заложить законодательную базу для массовой мобилизации различных слоев населения, в том числе заключенных, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его мнению, в Киеве пытаются «заткнуть дыры» на фронте, но людские ресурсы не бесконечны.

Всех самых идейно мотивированных заключенных, в том числе попавших когда-то в тюрьмы из националистических батальонов на Украине, отправили на фронт еще в 2022 году. Очевидно, что они уже закончились. В противостоянии с регулярными частями российской армии они оказались беспомощны. Тогда этот процесс происходил, по сути, без всяких документов. Теперь под массовую мобилизацию стараются заложить законодательную базу, чтобы бесконтрольно забирать всех: и заключенных, и женщин, и студентов, — пояснил первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев.

Как отметил депутат, людские резервы на Украине заканчиваются. Тем более что молодежь из таких крупных городов, как Харьков, Одесса и Николаев, не хочет идти против российской армии, рискуя жизнью, и предпочитает сдаваться в плен или дезертировать.

Скоро мы увидим в подразделениях ВСУ все категории — от инвалидов до докторов наук, иначе Украине просто не заткнуть все дыры, образовавшиеся во время провального контрнаступления, — заявил парламентарий.

Ранее замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что ее ведомство подготовило законодательные поправки, которые позволят набирать осужденных в вооруженные силы. По ее словам, речь идет не только о гражданах, кто отбывает наказание, но и о тех, кто уже вышел на свободу. Законопроект будет принят в январе-феврале. Высоцкая признала, что предложения Минюста «очень дискуссионные».

28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала СВО, президент Украины Владимир Зеленский принял решение освободить из тюрем часть заключенных, у которых есть боевой опыт. Глава государства признал, что это непростое решение с моральной точки зрения.