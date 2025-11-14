Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:30

В Госдуме объяснили, зачем маркировать созданные с помощью ИИ видео

Депутат Гусев: маркировка видео с ИИ поможет избежать подмены фактов

Дмитрий Гусев Дмитрий Гусев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Маркировка видео, созданных с участием ИИ, поможет избежать манипуляций и подмены фактов, рассказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он отметил, что технологии позволяют генерировать ролики, которые тяжело отличить от реальных.

Сегодня искусственный интеллект способен создавать визуальные образы, неотличимые от реальности. Без маркировки это превращается в инструмент манипуляции и подмены фактов. Мы предлагаем ввести простое и понятное правило — любая генерация с помощью ИИ должна быть обозначена, — заявил Гусев.

Он отметил, что недобросовестные граждане могут злоупотреблять такими технологиями. По его мнению, необходимо ввести видимую текстовую пометку и машиночитаемую метку в метаданных таких видеороликов.

Ранее финансист Максим Семов рассказал, что технология для подделки лица и голоса в реальном времени уже абсолютно реальна. Поэтому, если поступает внезапный звонок по видеосвязи от малознакомого человека с просьбой о срочной помощи, лучше положить трубку и перезвонить ему на номер.

