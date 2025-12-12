Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Госдуме объяснили причину конфликта Трампа с лидерами ЕС

Миронов: Трамп хочет, чтобы Европа платила за украинский конфликт

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Конфликт президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами начался еще в его первый президентский срок и может быть глубже, чем кажется, сказал в беседе с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, кризис на Украине лишь подсветил давно имевшиеся противоречия между Вашингтоном и Брюсселем.

Для американского президента это конфликт в Европе, за который должны платить европейцы, а США будут зарабатывать. В ЕС же уперлись. Тогда Трамп начал наказывать их рублем — обрезал финансирование киевского режима и прекратил бесплатные поставки оружия, — пояснил парламентарий.

Однако европейцы по-прежнему не хотят платить и надеются решить проблему за счет замороженных российских активов, напомнил Миронов. Изъятие этих средств больно ударит по самому ЕС, убежден он.

Спасти европейское единство в ЕС смогут только если откажутся от разрушительного курса на эскалацию конфликта с Россией. Трамп, к примеру, уже понял, что с нашей страной лучше торговать, чем воевать. Если у европейцев не доходит эта простая мысль через голову, то дойдет через другое место, которое у них уже подгорает от собственных проблем и успехов российской армии, — подытожил Миронов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен жестко отреагировала на новую стратегию национальной безопасности США, в которой критикуются действия ЕС. Она призвала Вашингтон не вмешиваться в дела Европы и уважать суверенитет избирателей в странах Евросоюза.

