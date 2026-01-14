В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру

Тренд NEET, согласно которому молодые люди сознательно отказываются от учебы и работы, процветает в странах с болезненным отношением к особенностям личности, заявил LIFE.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он отметил, что в России многие молодые люди с подросткового возраста стремятся к профессиональной реализации.

Тренд «ни-ни» может иметь долгосрочные последствия: сейчас, когда экономику двигают люди более старших поколений, чем зумеры, эффект «выключения» молодежи из рабочей сферы незаметен, но постепенно механизмы начнут замедляться, и не исключен кризис, если число адептов NEET станет существенным — речь о миллионах людей по всему миру, — заявил Толмачев.

Депутат подчеркнул, что государство должно создавать для молодых людей возможности развития. По его словам, самостоятельность в России является предметом гордости для молодых людей, а власть должна поощрять интерес к жизни и профессиональным сферам и поддерживать энтузиазм.

Ранее эксперт по психическому здоровью на рабочем месте Кристина Мюллер рассказала, что средний срок работы представителей поколения зумеров на одном месте снизился до 1,8 года, а многие из них считают отношения с работодателями «ситуативными». Она отметила, что молодые люди часто отдают предпочтения сиюминутным выгодам и гибкости при трудоустройстве.