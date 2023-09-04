Стратегические учения «Запад» сейчас проводить просто нецелесообразно, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. По его словам, сейчас важнее готовить войска к проведению СВО.
Стратегические учения «Запад» сейчас проводить просто нецелесообразно. Их отмена связана с тем, что сейчас важнее готовить войска к проведению СВО, — заявил Соболев.
Он добавил, что западные СМИ могут, конечно, сказать, что России не хватает техники или солдат. Депутат предложил им волноваться за своих военных.
К концу года мы должны выполнить тот план, который определил генеральный штаб и увеличить вооруженные силы до полутра миллиона человек. И, соответственно, обучить их и провести боевое слаживание, — резюмировал парламентарий.