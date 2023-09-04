В Госдуме объяснили, почему учения «Запад» не будут проводиться в 2023 году Депутат Соболев: стратегические учения «Запад» сейчас проводить нецелесообразно

Стратегические учения «Запад» сейчас проводить просто нецелесообразно, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. По его словам, сейчас важнее готовить войска к проведению СВО.

Стратегические учения «Запад» сейчас проводить просто нецелесообразно. Их отмена связана с тем, что сейчас важнее готовить войска к проведению СВО, — заявил Соболев.

Он добавил, что западные СМИ могут, конечно, сказать, что России не хватает техники или солдат. Депутат предложил им волноваться за своих военных.