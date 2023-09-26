В Госдуме назвали условия для завершения СВО до 2025 года Депутат ГД Соболев: для завершения СВО необходимо увеличить вооруженные силы РФ

Фото: МО РФ

Существует возможность быстро нарастить военную мощь российской армии по тем параметрам, которые определены Генеральным штабом и Министром обороны, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, для скорейшего завершения СВО необходимо увеличить вооруженные силы до 1,5 млн человек, снабдить их техникой и вооружением.

У нас есть возможность как можно быстрее нарастить военную мощь российской армии<...>. Необходимо увеличить наши вооруженные силы до 1,5 млн человек, снабдить их техникой и вооружением. Нам безусловно нужно продолжать наращивать мощь, создавать новые соединения, военные части, чтобы не отражать вечно контрнаступление. Победа дается только наступлением. Учитывая все это, Шойгу и назвал сроком окончания СВО 2025 год. Мы должны сделать еще очень много, чтобы наши вооруженные силы оправились после тех бездумных реформ, которые были в свое время проведены, – заявил Соболев.

Парламентарий отметил, что окончание СВО зависит от множества факторов. По его мнению, нужно учитывать силы противника и стран Запада, количество и качество военной техники. Пока Россия еще не готова действовать так, как написано в боевых уставах, заключил депутат.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что военная спецоперация на Украине свидетельствует о необходимости не только развивать и улучшать боевую мощь России, но и увеличивать количество контрактников. По его словам, страны Запада продолжают придерживаться агрессивной антироссийской позиции, угрозы для границ России при этом продолжают нарастать.