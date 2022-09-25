Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы президента США Джо Байдена ввести новые антироссийские санкции в ответ на референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины являются безрассудными. Говорить с Россией языком ультиматумов никому не разрешается, отметил он в беседе с РИА Новости.

Все эти лживые и безрассудные речи не трогают сердца ни одного здравомыслящего человека. Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве. С Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов, — подчеркнул депутат.