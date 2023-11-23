В Госдуме назвали «чушью собачьей» акцию помощи пожилым россиянам Депутат ГД Завальный назвал вредной акцию помощи пенсионерам продуктами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция «Елка желаний» в Сургуте, в рамках которой волонтеры помогают пенсионерам в исполнении их просьб, является «чушью собачьей», заявил депутат Госдумы Павел Завальный, передает Daily Storm. По словам Завального, помощь пенсионерам могли организовать провокаторы.

В Сургуте общественная организация «Круг надежд» организовала акцию, когда письма одиноких пенсионеров развешиваются на «Елке желаний». По правилам, каждый посетитель может, сорвав открытку, исполнить мечту пожилого человека. В этом году пенсионеры просили не дорогостоящую технику, как подумал Завальный, а продуктовые наборы, сладости и мясных продукты. Депутата это возмутило — по его мнению, волонтеры намеренно проводят свои акции таким образом, чтобы выставить чиновников и власти в целом бессердечными негодяями.

Хотят — пусть найдут этих пенсионеров, купят им чего-нибудь, соберут. А не «Елку надежд» повесили и потом в бюджет обратились: «Заплатите деньги и купите мяса». Чушь собачья! — возмутился депутат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что пенсии россиян в пять-шесть раз отстают от выплат в европейских странах и США. По его словам, положение пожилых граждан в РФ катастрофическое. В связи с этим депутат выразил готовность подписаться под любым законом, улучшающим материальное состояние россиян.