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02 августа 2025 в 18:47

В Госдуме напомнили работодателям об обязательной индексации зарплат

Депутат Бессараб: работодатели обязаны повышать сотрудникам зарплату

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские работодатели обязаны повышать заработную плату в связи с реальным уровнем инфляции, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Lenta.ru она отметила, что в действительности не все соблюдают закон.

У нас в соответствии со статьей 134 [ТК РФ] работодатель обязан повышать заработную плату в связи с реальным уровнем инфляции. Индексация проводится по коллективному договору, то есть стороны должны договариваться, на какой процент, когда и в каком объеме [будет повышение], — заявила Бессараб.

Она подчеркнула, что составлять коллективный договор должны профсоюзы, однако не во всех организациях они есть. По словам Бессараб, работники сами не заключают коллективный договор, хотя это необходимо.

Ранее стало известно, что правительство РФ проиндексирует размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников на 7,6% с 1 октября. Речь идет о работниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудниках федеральных госорганов, а также гражданском персонале воинских частей.

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финансы
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