В Госдуме допустили появление проблем у Богомолова из-за отъезда Собчак Депутат Соловьев: у Богомолова могут возникнуть проблемы в творчестве из-за отъезда Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Богомолов

На фоне отъезда журналистки и телеведущей Ксении Собчак из России у ее мужа, театрального режиссера Константина Богомолова могут возникнуть проблемы в творческой деятельности, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. По его мнению, реакция властей может последовать в связи с повышенным общественным вниманием к ситуации. Парламентарий считает, что Собчак поставила супруга перед сложным выбором.

События, происходящие вокруг подозреваемой в вымогательстве Ксении Собчак, безусловно, скажутся на творческой карьере ее мужа Богомолова. Сейчас ее супруг стоит перед серьезным выбором, с кем и как он будет работать дальше в театре. С учетом большого общественного внимания и формирования негативного отношения к ситуации возможна и реакция властей на будущую театральную деятельность Богомолова, — считает депутат.

Ранее Богомолов прокомментировал сообщения Telegram-каналов об обысках в его доме. Театральный постановщик назвал дураками тех, кто верит в то, что он не выходит на связь из-за инспекций в его жилище. Режиссер выложил фотографию своего ноутбука, опровергнув информацию об изъятии техники из его дома.

Тем самым режиссер сделал первое публичное заявление после известий об отъезде Собчак за границу. Ранее в ее доме, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали.

Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что она беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Отъезд журналистки за рубеж, возможно, связан с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.