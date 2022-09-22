В Генштабе рассказали, для чего могут призвать женщин Генштаб: женщин могут призвать медработниками, но потребность в них минимальная

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Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что женщины-медработники могут быть мобилизованы для участия в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, потребность в таких специалистах минимальна.

Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная, — сказал Цимлянский.

По словам представителя Минобороны, предельный возраст призывников будет зависеть от их звания. Так, рядовые и сержанты могут призываться до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. Общее количество призываемых в рамках мобилизации граждан ведомство не называет и сообщает, что показатель будет зависеть от штатной потребности военного руководства страны.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч человек, находящихся в запасе, что составляет 1% имеющихся резервов.