В ГД объяснили, почему от Трампа в США «никто не устал» Вассерман: миллионы фальшивых бюллетеней доказывают, что от Трампа в США никто не устал

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Дональд Трамп

Американцы не устали от экс-президента США Дональда Трампа, так как в 2020-м потребовались «миллионы фальшивых бюллетеней» для победы нынешнего лидера Штатов Джо Байдена, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий подчеркнул, что у Трампа, как у республиканца, шансов больше, чем у любого демократа, однако среди соратников его может обойти губернатор Флориды Рон Десантис.

Шансы Трампа на выборах 2024-го зависят от того, найдутся ли среди республиканцев другие кандидаты, явно посильнее. Пока просматривается губернатор Флориды Десантис. Трамп яркий человек, этим он и привлекает, и отталкивает. У него хорошие шансы, и в США от него не устали, так как в 2020-м понадобились миллионы фальшивых бюллетеней, чтобы не дать ему переизбраться на второй срок, — отметил Вассерман.

Депутат добавил, что Трамп в случае избрания президентом США постарается вернуть производства в США из регионов мира с дешевой рабочей силой, что перестроит всю экономику планеты.

Нынешняя система, построенная на узкой специализации стран, на разделении труда разрушительна. Восстановление в каждой стране всех производств, которые только можно восстановить, повысит уровень жизни во всем мире, — подытожил Вассерман.

Ранее Трамп подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федеральной избирательной комиссии, он датирован 15 ноября 2022 года. Политик уже пообещал восстановить энергетическую независимость страны в случае его успешного переизбрания,

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года до 20 января 2021 года. О том, что он планирует объявить о своем намерении вновь занять пост президента, стало известно после промежуточных выборов в конгресс.