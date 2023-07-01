В ГД назвали подразделения, от которых у Залужного «закружится голова» Депутат ГД Журавлев: головокружение у Залужного вызовут и ВДВ, и Росгвардия, и ахматовцы

Фото: МО РФ

Головокружение у главкома ВСУ Валерия Залужного вызовет не только ЧВК «Вагнер», но и ВДВ, и Росгвардия, а также спецназ «Ахмат», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Таким образом парламентарий прокомментировал интервью Залужного, в котором он назвал «Вагнер» одним из страхов и попросил не говорить о нем, потому что иначе закружится голова.

В ВС РФ есть весьма эффективные части, взять хотя бы ВДВ, по предварительным данным, бравшие Гостомель и Мариуполь. Росгвардия, спецназ «Ахмат», добровольческие батальоны, особенно из ДНР и ЛНР, с особым счетом к ВСУ, — сказал собеседник.

Журавлев предположил, что слова Залужного — часть дезинформационной спецоперации, так как ВСУ, несмотря на потери, продолжают наступать.

По его словам, ВСУ находятся в ожидании американских истребителей F-16 и рассчитывают на военные успехи, поскольку ранее эти самолеты еще не использовались против ВС РФ. По его словам, предыдущие образцы иностранной техники не оправдали ожиданий, а в ВСУ «практикуются языческие обряды, похожие на карго-культы» — поклонение народа Меланезии предметам западной цивилизации.

Ранее командующий ВСУ Валерий Залужный сравнил наступление без F-16 с атакой «с луками и стрелами». По его словам, самолеты необходимы украинской армии, поскольку российская сторона использует другое поколение авиации. Генерал также выразил раздражение из-за оценок медлительности украинского наступления.