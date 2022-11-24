ФСБ предотвратила теракт на «Южном потоке»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности предотвратили диверсионно-террористическую атаку на газопровод «Южный поток» в Волгоградской области. Отмечается, что удар собирались нанести украинские спецслужбы. По словам представителей ФСБ, целью атак стал газопровод, по которому энергоносители поставляются на территорию Турции и Европы, передает РИА Новости.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Евро, — рассказали в отечественной спецслужбе.

Спецслужбой были задержаны четыре человека. Все они являются гражданами РФ.

В ходе обысков у подозреваемых в подготовке теракта сотрудники ФСБ изъяли четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия. Кроме того, у задержанных обнаружены деньги (593 тысячи рублей), а также средства связи. Последние содержали переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины. Помимо прочего, во время обысков сотрудники ФСБ нашли инструкции по тому, как собрать взрывное устройство и координаты места предполагаемого теракта.

Как стало известно ранее, трех граждан Украины арестовалив столице России по подозрению в подготовке теракта. Заключение вынес Лефортовский районный суд Москвы. На два месяца арестованы Янина Акулова, Дмитрий Сергеев и Дмитрий Жуковский.

По решению суда они пробудут под стражей до 23 января следующего года.