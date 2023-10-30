В Черном море уничтожили два катера ВСУ Минобороны РФ: военные уничтожили в Черном море два безэкипажных катера ВСУ

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Российские военные засекли и уничтожили в Черном море два украинских безэкипажных катера ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Инцидент произошел 30 октября около 04:00.

30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там также добавили, что в настоящее время на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс работ по выявлению возможных мин и диверсионных групп.

Утром 30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотных летательных аппаратов. Никаких подробностей произошедшего он не привел.

Ранее сообщалось, что российские ракетно-бомбовые комплексы уничтожили три украинских безэкипажных катера в северной части Черного моря. По данным Министерства обороны России, командование Вооруженных сил Украины планировало использовать их для нанесения ударов по объектам в Севастополе. В связи с этим во вторник, 24 октября, на внешнем рейде Севастопольской бухты начали проводить комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.