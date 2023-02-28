Стало известно, кто будет замещать Набиуллину в ЦБ Валерий Казарин назначен зампредом Банка России

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

На пост заместителя председателя Банка России назначен Валерий Казарин, вступающий в должность с 1 марта, сообщили на сайте регулятора. В новом качестве Казарин будет курировать департамент закупок, департамент недвижимости, технический центр «Нудоль», а также департамент проектов и процессов, который прежде возглавлял. На посту зампреда Казарин сменит Руслана Вестеровского, покинувшего ЦБ 20 февраля.

Приказом председателя Банка России Валерий Казарин с 1 марта 2023 года назначен заместителем председателя Банка России, — говорится в сообщении ЦБ.

Исполнять обязанности директора департамента проектов и процессов ЦБ после назначения Казарина зампредом теперь будет его заместитель Михаил Балакин. А Вестеровский, которого сменит Казарин, перешел на работу в Сбербанк, где занял пост старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием». Вестеровский был назначен зампредом ЦБ в 2017 году, после перехода с должности директора департамента кадровой политики и обеспечения работы персоналом. Будучи зампредом, он курировал деятельность этого департамента, а также главного управления недвижимости и департамента экспертизы, методологии и контроля закупок.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что к маю из ЦБ могут уволить около тысячи сотрудников. Сокращение штата, по данным источников, призвано снизить расходы на оплату труда.