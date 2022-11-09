Умер бывший руководитель ФСКН Черкесов

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Виктор Черкесов

Бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Виктор Черкесов ушел из жизни на 73-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Депутат выразил соболезнования супруге генерал-полковника Наталье Черкесовой.

Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО. Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память! — написал Хинштейн.

По данным агентства «Росбалт» (СМИ, исполняющее функции иноагента), причиной смерти Черкесова стала тяжелая болезнь.

Черкесов с 1973 года работал в прокуратуре Ленинграда. С 1975 года — в органах государственной безопасности. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника следственной службы Ленинградского управления КГБ СССР. В 1992–1998 годах занимал должность начальника Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, был членом коллегии ФСБ России. С 1998 года — первый заместитель директора ФСБ России.

С мая 2000 года — полномочный представитель президента РФ Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе. В 2000–2003 годах — член Совета безопасности Российской Федерации. В 2003 году назначен председателем Госнаркоконтроля (с 2004 года — ФСКН). В 2008–2010 годах — руководитель Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств.

Ранее после продолжительной болезни на 76-м году жизни умер бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев. Машковец занимал пост главы Камчатского края с 2000 по 2007 год.