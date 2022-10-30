Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев

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Михаил Машковцев

На 76-м году жизни умер бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев, сообщил действующий глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Машковец занимал пост главы Камчатского края с 2000 по 2007 год.

После продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Борисович Машковцев. Человек твердых убеждений, губернатор Камчатской области с 2000 по 2007 год. Он внес значительный вклад в развитие субъекта, руководя им вплоть до объединения с Корякским округом. Михаил Борисович многие годы отстаивал интересы дальневосточников, ведя активную общественно-политическую работу, — написал Солодов.

18 июня 2020 году скончался глава Чуваши Михаил Игнатьев на 59-м году жизни от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне коронавирусной инфекции. Временно исполняющий обязанности губернатора Чувашии Олег Николаев распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона.

В конце мая того года Игнатьев подал иск в Верховный суд. Ответчиком по этому делу был Путин, чей указ решил оспорить бывший глава региона.